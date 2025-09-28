Síguenos:
[VIDEO] Fallo de "Dibu" Martínez casi le costó un gol a Aston Villa en su triunfo ante Fulham

El central británico Ezri Konsa salvó al arquero argentino.

 

[VIDEO] Fallo de
El arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez asustó a Aston Villa durante su triunfo por 3-1 ante Fulham, en un encuentro disputado en Villa Park por la séptima fecha de la Premier League.

Corría el minuto 53, con el resultado final ya reflejado en la cuenta, cuando el guardameta trasandino cometió un grave error al regalar la pelota en la salida bajo la presión de los visitantes, pero el central británico Ezri Konsa lo salvó al despejar el balón en la línea.

- Revisa la jugada:

