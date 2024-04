Desvanecimiento de jugador de AS Roma causó suspensión de partido ante Udinese

El costamarfileño Evan Ndicka, defensa de AS Roma, se desplomó este domingo durante el duelo ante Udinese y el partido fue suspendido tras varios minutos de deliberación entre equipos y colegiado.

En el minuto 71 del partido, el joven defensa de 24 años se llevó la mano al pecho e hizo saltar todas las alarmas en el BlueEnergy Stadium de Udine (norte) en el que tenía lugar el partido.

Rápidamente, tanto el colegiado como Daniele De Rossi, entrenador de la "Loba", llamaron a las asistencias médicas con urgencias que entraron también con el desfribilador.

Tras dos minutos y sin necesidad de reanimar al jugador, el equipo médico se llevó a Ndicka en camilla, consciente.

Fue en ese momento cuando De Rossi se negó a continuar el partido sin revisar él mismo el estado de su central. Acudió dentro del vestuario a comprobar la condición de Ndicka con el permiso del colegiado.

"Está bien", dijo el técnico cuando volvió al campo, tranquilizando a sus jugadores.

Sin embargo, De Rossi, visiblemente afectado y preocupado, pidió al colegiado y al entrenador rival, Daniele Cioffi, suspender el partido por la complejidad de la situación.

El técnico reunió a sus jugadores y AS Roma mostró su preocupación y su deseo de no continuar el duelo. De Rossi se lo comunicó al técnico y capitán de Udinese, el argentino Roberto Pereyra, y el colegiado finalizó el partido.

Los jugadores de Roma se acercaron a la grada en la que estaban sus aficionados para explicarles lo sucedido. Todo el estadio de Udinese aplaudió la decisión del colegiado de suspender el duelo.

Tras un primer control en la sala médica del estadio, el jugador fue trasladado al hospital Santa Maria della Misericordia de Udine sin perder en ningún momento la conciencia, informaron los medios locales.

Faltan poco más de 10 minutos que tendrán que recuperarse en otro momento, con un empate a 1 en el marcador, tras los tantos de Pereyra y el belga Romelu Lukaku, que marcó el gol 300 de su carrera.

