Juventus perdió a su goleador: Dusan Vlahovic sufrió grave lesión

Pésimas noticias para Juventus. El club italiano anunció este lunes que su goleador, el serbio Dusan Vlahovic, sufrió una lesión de "alto grado" que lo mantendrá alejado de las canchas por varios meses. De esta manera, el año 2025 terminó de manera anticipada para el ariete.

"Tras el problema muscular sufrido durante el partido Juventus-Cagliari, Dusan Vlahovic ha sido sometido a pruebas médicas que revelaron una lesión de alto grado de la unión musculotendinosa del aductor largo izquierdo", comunicó oficialmente la "Vecchia Signora".

El delantero tuvo que ser sustituido a la media hora del partido del pasado sábado, tras sentir fuertes molestias al intentar un remate a portería. Aunque los plazos exactos de recuperación no están definidos, la baja será de larga duración. Si el tratamiento es conservador, estaría fuera cerca de dos meses, pero si requiere una intervención quirúrgica, el período podría extenderse un mes más.

Esta grave lesión significa un enorme dolor de cabeza para el técnico Luciano Spalletti, quien lleva apenas un mes y ya perdió a su principal carta de gol. Las principales alternativas que asoman en el plantel para reemplazar a Vlahovic son el canadiense Jonathan David y el belga Loïs Openda.