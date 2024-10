Juventus sufrió hackeo en redes sociales: Anunciaron falso fichaje de Arda Güler

La cuenta oficial en inglés del club italiano Juventus en 'X' fue hackeada durante la mañana de este lunes, en un ataque cibernético que incluyó el falso anuncio falso de fichaje de turco Arda Güler, actual jugador de Real Madrid.

"¡Bienvenido al Juventus, Arda Güler! La estrella emergente del fútbol ahora es parte de la familia Juventus ! ¿Listo para hacer historia juntos en este nuevo viaje?", publicó de manera repentina la cuenta, que ya estaba en manos de hackers turcos.

El anuncio fue eliminado, pero no evitó que se hiciera viral con múltiples republicaciones en formato de captura de pantalla. Juventus tuvo que emitir un comunicado en su perfil oficial en italiano para desmentir la información y avisar del atque sufrido.

Il nostro account inglese è stato hackerato. Si prega di ignorare le false informazioni pubblicate su @juventusfcen. Stiamo lavorando per risolvere il problema.



Our Juventus English account has been compromised. Please ignore the false information being published on this…