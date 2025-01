Kyle Walker en Milán: Juego al fútbol por pasión, no por dinero

Este lunes, el inglés Kyle Walker, fue presentado como nuevo jugador de AC Milan y en la conferencia de prensa, aseguró que juega al fútbol "por pasión, no por dinero".

El lateral, reveló que la elección de fichar por el equipo italiano fue fácil una vez que decidió separarse de Manchester City.

"Está claro que jugar en Milán es algo fantástico. Es un paso adelante para mi carrera el probar una nueva experiencia. Pensé que sería una gran oportunidad para jugar aquí y demostrar mi talento", dijo Walker, que ya vivió la remontada ante Parma desde la grada.

El lateral de 34 años puede debutar en el partido ante Inter de Milán de este domingo, en el "Derby della Madonnina", y dejó claro que no tiene incentivos económicos en su contrato por ganar algún trofeo.

"Si se habla de una prima económica... la respuesta es no. Juego al fútbol por pasión, no por dinero. En el "City" no jugaba lo suficiente y esa es una de las razones por las que vine aquí. Quiero ganar trofeos y jugar más", aseguró.

Walker explicó cómo fue la conversación con el español Pep Guardiola, entrenador del Manchester City: "No fue una conversación fácil. El "City" ha sido mi familia. Pero ahora quiero aprender italiano, todavía tengo mucho dentro para lograr mis objetivos".

