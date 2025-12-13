Torino de Maripán puso fin a su mala racha con triunfo ante Cremonese

El zaguero chileno Guillermo Maripán comandó la defensa de Torino en su victoria por 1-0 ante Cremonese, que devolvió la alegría a los granates en el marco de la fecha 15 de la Serie A.

Nikola Vlasic, al minuto 27, puso la única cifra para la escuadra local, que tuvo a Maripán en cancha durante todo el compromiso.

¡TOMÁ Y HACELO! Duván Zapata la bajó, el rebote le favoreció y la pelota le quedó a Nikola Vlasic, quien estampó el 1-0 de Torino sobre Cremonese



¡TOMÁ Y HACELO! Duván Zapata la bajó, el rebote le favoreció y la pelota le quedó a Nikola Vlasic, quien estampó el 1-0 de Torino sobre Cremonese

De esta manera, Torino cortó una seguidilla de seis partidos sin conocer de triunfos y alcanzó 17 puntos (momentáneamente en el puesto 12), alejándose de la zona de descenso por siete unidades.

En la próxima jornada el cuadro turinés tendrá que visitar a Sassuolo, el domingo 21 de diciembre a las 11:00 horas de Chile (14:00 GMT).