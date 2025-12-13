Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago24.0°
Humedad47%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga italiana

Torino de Maripán puso fin a su mala racha con triunfo ante Cremonese

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El seleccionado nacional fue titular y jugó todo el partido.

Torino de Maripán puso fin a su mala racha con triunfo ante Cremonese
 EFE
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El zaguero chileno Guillermo Maripán comandó la defensa de Torino en su victoria por 1-0 ante Cremonese, que devolvió la alegría a los granates en el marco de la fecha 15 de la Serie A.

Nikola Vlasic, al minuto 27, puso la única cifra para la escuadra local, que tuvo a Maripán en cancha durante todo el compromiso.

De esta manera, Torino cortó una seguidilla de seis partidos sin conocer de triunfos y alcanzó 17 puntos (momentáneamente en el puesto 12), alejándose de la zona de descenso por siete unidades.

En la próxima jornada el cuadro turinés tendrá que visitar a Sassuolo, el domingo 21 de diciembre a las 11:00 horas de Chile (14:00 GMT).

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada