Ajax anunció el regreso permanente de su escudo clásico

A través de sus canales oficiales, el histórico club neerlandés Ajax de Amsterdam anunció con bombos y platillos el regreso de su escudo clásico, utilizado entre 1921 y 1991, en reemplazo del emblema que ha lucido durante más de 30 años.

Menno Geelen, director general del club, destacó que la decisión pasó en miras a su aniversario 125, a celebrarse el próximo 18 de marzo. "Sabemos que la mayoría de nuestros aficionados han acariciado este deseo durante años".

🚨🇳🇱 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Ajax's new logo starting from the 2025/2026 season! 🔴⚪️



It is actually their classic logo making a return. pic.twitter.com/7pZmPihv8l