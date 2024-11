[VIDEO] Portugal aplaude el gesto de deportividad del jugador de FC Porto Pepê

Al margen de los resultados, la décima jornada de la Liga de Portugal estuvo marcada por el gesto del extremo internacional brasileño de FC Porto Pepê, que, en una contra, cuando se quedó solo en el área, decidió parar el juego porque su defensor de Estoril cayó al suelo lesionado.

Su entrenador, Vítor Bruno, calificó en rueda de prensa la deportividad de Pepê como un "himno al fútbol", mientras que el propio futbolista aseguraba tras el encuentro que decidió pararse porque le gustaría que actuaran así si le sucediera a él.

FC Porto ganó 4-0 con un doblete de Galeno y sigue muy de cerca al líder, Sporting de Lisboa, que lo ha ganado todo.

🚨ATENÇÃO!



Olhem a atitude de Pepê ex jogador do Grêmio que agora defende as cores do Porto de Portugal. 🇪🇪 pic.twitter.com/dgr70IhZHJ