Con enorme bienvenida: José Mourinho firmó como nuevo DT de Fenerbahce

El entrenador portugués José Mourinho tuvo un recibimiento de rockstar para oficializar su llegada al club turco Fenerbahce como flamante entrenador hasta mediados de 2026.

La escuadra de Estambul vivió una fiesta por varias horas, desde el seguimiento por streaming del vuelo que transportó a "Mou" hasta la bienvenida en el Estadio Sukru Saracoglu.

Si bien se dispuso de una parte reducida de las gradas, los sectores habilitados estuvieron repletos de fanáticos que esperaron al DT con música y pantallas gigantes desplegadas sobre el terreno de juego.

Mourinho firmó su contrato en vivo ante la multitud de seguidores en el estadio, sumado a otros miles por la transmisión online.

"Quiero agradecer el amor que he recibido desde el primer momento. Normalmente un entrenador es querido por sus triunfos y aquí me siento amado antes de ganar, por eso siento una gran responsabilidad. Soy parte de su familia y esta camiseta es mi piel", señaló "The Special One".

"Quiero trabajar para el fútbol turco, para la liga turca. Quiero ayudar a mejorar, pero lo más importante para mí no es el fútbol turco ni la liga, es Fenerbahce. Sus sueños son mis sueños", sumó en medio de ovaciones que por momentos interrumpieron sus palabras.

De esta manera, Mourinho volverá a dirigir tras su despido de AS Roma en el pasado mes de enero; hasta el momento se había desempeñado como comentarista en televisión.

El desafío es cortar la sequía de títulos de Fenerbahce, que acabó segundo en la pasada campaña por tres puntos de diferencie y no alza la copa desde hace 10 temporadas.