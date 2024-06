Desde Turquía están interesados por los servicios de Marcelino Núñez

En medio de su participación en Copa América junto a la selección chilena, el mediocampista nacional Marcelino Núñez estaría viviendo semanas claves para dilucidar su futuro.



Es que durante los últimos días, el nombre del formado en Universidad Católica ha estado vinculado a Trabzonspor, elenco turco que lo tendría como prioridad dentro del mercado de fichajes.



De hecho, de acuerdo con el portal FootballFancast, el conjunto turco ya presentó una oferta por el futbolista de Norwich City.



Desde el citado medio puntualizaron que la tarea no será sencilla, ya que la dirigencia del equipo inglés no tendría presión en vender al volante chileno, quien tiene contrato vigente hasta 2026.



Así y todo, advirtieron que "si Trabzonspor hace una oferta que supere la valoración del mediocampista no tendrá más remedio que aceptarla".