Presidente de Fenerbahce fue golpeado en escandaloso partido de la liga turca

El presidente del club turco Feherbahce, Ali Koç, fue agredido durante el encuentro contra Göztepe, al que no pudieron acudir fanáticos de su escuadra.

A modo de solidaridad con estos hinchas que quedaron fuera del encuentro, el dirigente decidió ver el partido en una de las tribunas. Durante el segundo tiempo del compromiso, que concluyó con empate 2-2, se dirigió a los vestuarios, a través de la cancha.

En aquel momento lo golpearon con un proyectil disparado desde las gradas y además le dieron un puñetazo desde atrás, que le hizo caer.

El duelo estuvo detenido algunos minutos y se siguió disputando.

17.08.2024🇹🇷Göztepe - Fenerbahçe, The moment Fenerbahçe President Ali Koç was hit by a shower of botles and fell to the ground, more here: https://t.co/Efqv2qxEuT pic.twitter.com/KSWinSveCx