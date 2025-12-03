Cobreloa salvó un empate ante Deportes Concepción y dejó abierta la final de la Liguilla del Ascenso

En un duelo marcado por la tensión, Deportes Concepción y Cobreloa igualaron 1-1 bajo un repleto Estadio "Ester Roa Rebolledo" en la ida de la final por la liguilla del Ascenso, dejando abierta la serie para la revancha de este domingo en Calama.

El cuadro penquista, que llegó a esta instancia después de eliminar a Antofagasta y Copiapó, hizo pesar la localía ante más de 28 mil personas, mientras que los loínos respondieron con oficio para evitar que el partido se les escapara en el segundo tiempo.

El arranque tuvo un ritmo frenético y con el local asumiendo el protagonismo. Los lilas presionaron alto y generó dos aproximaciones claras antes de los diez minutos, incluido un mano a mano en el que Larrivey exigió a Hugo Araya.

Los de César Bravo respondieron con cargas profundas, especialmente a través de Aldrix Jara, quien provocó un par de cierres de emergencia e hizo crecer a la visita. Zúñiga (36') tuvo la más clara del primer tiempo, quedando solo en el área sin poder conectar un envío que parecía destinado al gol.

El complemento desató lo que la noche venía prometiendo. Apenas comenzada la segunda mitad, el estadio explotó con el gol de Ariel Cáceres (52') y los pupilos de Patricio Almendra dispusieron de un par de llegadas que casi amplian la ventaja.

No obstante, el ingreso de Iván Ledezma fue decisivo (59') y a los pocos minutos hizo sentir su calidad cuando soltó un derechazo desde fuera del área (65') que se superó a Nicolás Araya y silenció el "Ester Roa" con el 1-1.

Los minutos finales se jugaron con dientes apretados. Cobreloa defendió con firmeza pese a nuevas bajas físicas, mientras Concepción empujó desde la tribuna y desde la cancha sin poder volver a inflar las redes.

El pitazo final dejó la sensación de una batalla abierta, con una ida intensa, sufrida y marcada por detalles. La revancha en Calama el domingo 7 de diciembre a las 20:15 horas decidirá el ascenso y pondrá a prueba el temple de dos clubes que históricos que desean regresar a Primera División.