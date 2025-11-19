Tribunal determinó castigo para Deportes Copiapó por incidentes en duelo con U. de Concepción

Tras los incidentes en el partido disputado entre Deportes Copiapó y Universidad de Concepción, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina dio a conocer el castigo para el elenco del norte.

Según lo que se indicó, la sanción es de un partido oficial en calidad de local a "puertas cerradas".

La sanción referida deberá ser cumplida en el más próximo partido del Campeonato Nacional de Primera B en la temporada 2025, o en el que le corresponda intervenir en los Campeonatos correspondientes al año 2026.

Debido a la situación del "León de Atacama", que quedó en el segundo lugar de la tabla de posiciones, deberá enfrentar su duelo de local por las semifinales de la liguilla de ascenso sin público.