Así ocurrió la inesperada visita de Lionel Messi al Camp Nou: Vieron la luz encendida

El argentino Lionel Messi sorprendió a todo el mundo esta semana con su inesperada visita al Camp Nou, estadio de FC Barcelona, club donde ganó prácticamente todo como futbolista, y con el pasar de los días, en Europa diversos medios revelaron detalles sobre cómo pudo entrar al recinto en la noche catalana.

De acuerdo a la prensa europea, Messi estaba cenando en un restaurante con Rodrigo de Paul, compañero de la selección argentina, y vieron las luces del estadio encendidas, por lo que fueron caminando hasta el recinto (que está en remodelaciones), sin contactar a ningún dirigente del club.

Los dos jugadores habían hecho escala en Barcelona antes de viajar a Alicante, en donde la selección de Argentina está concentrando para el amistoso que jugará el viernes ante Angola.

Para sorpresa de Messi y De Paul, cuando llegaron al Camp Nou las puertas estaban abiertas y pudieron ingresar tras conversar con los trabajadores presentes, que están en las labores de remodelación. De acuerdo a varias versiones, en esta instancia, no fueron contactados los dirigentes del club.

Los dos seleccionados de la albiceleste fueron acompañados por Pepe Costa, amigo personal de Messi, aunque fue De Paul el encargo de tomar las fotografías que publicó el capitán argentino en sus redes sociales.

🤯🇦🇷🇪🇸 LIONEL MESSI Y RODRIGO DE PAUL estaban cenando en un restaurante, VIERON LAS LUCES DEL CAMP NOU PRENDIDAS y fueron CAMINANDO.



🚪 Al llegar, estaba LA PUERTA ABIERTA, preguntaron en seguridad y LOS DEJARON PASAR.



Cada detalle es aún mejor. 😅pic.twitter.com/R6nFXA8KTw https://t.co/uScssDozNZ — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 12, 2025