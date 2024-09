Carlos Chandía reveló porque no amonestó a Messi en la Copa América 2007: Me fue a dejar su camiseta

El exárbitro chileno Carlos Chandía sorprendió durante los últimos días al revelar una particular anécdota que vivió en la semifinal de la Copa América 2007, cuando Argentina superó a México y tuvo la posibilidad de amonestar a un joven Lionel Messi.

"Con Messi me costó no arbitrar la final del torneo en Venezuela, porque estaba a una amarilla de perderse la definición por el título y yo había dado tres minutos de tiempo agregado, ganando Argentina 3-0 a México", comenzó mencionando.

Tras esto, agregó: "Messi de la nada corta con la mano un balón, en mitad de cancha, sin ninguna posibilidad de gol mexicano. Y yo le dije: 'bueno, esta jugada es de amarilla, pero te va a costar la remera', y no le mostré la amarilla, porque eran dos minutos y medio, jugando 3-0 arriba".

"Era cortarle la posibilidad de jugar la final, entonces esa tarjeta amarilla me significó no arbitrar la final. Messi quiso darme la camiseta en la cancha, pero le dije: 'no, la espero en el camarín'. Me la fue a dejar allá. No me acuerdo si jugaba con la 18", cerró.