"¿Cómo se la vas a dar así?": El pésimo pase a Lionel Messi que desató las burlas en medio del caos en India

La visita de Lionel Messi a India terminó en un escándalo organizativo, pero en medio del caos, una imagen particular se robó la atención de los internautas. Un video viralizado en redes sociales mostró el instante en que el astro argentino recibió un balón en el Salt Lake Stadium de Calcuta, en una secuencia donde también participaron Luis Suárez y Rodrigo De Paul.

En el registro se aprecia cómo uno de los participantes locales intenta cederle la pelota al capitán de la "Albiceleste", quien se encontraba junto al delantero uruguayo y al volante de Atlético de Madrid. Sin embargo, la ejecución fue tan defectuosa que el esférico salió con potencia desmedida y lejos de la posición del jugador, obligando a Messi a realizar un pique corto para evitar que el balón se escapara.

La situación generó una reacción inmediata en plataformas como X (ex Twitter), donde los fanáticos del fútbol criticaron con humor e indignación la falta de "tacto" para jugar con el mejor futbolista del mundo, especialmente ante la atenta mirada de sus socios futbolísticos. "¿Cómo se la vas a pasar a Lionel así, hermano?", fue la frase que se repitió entre los usuarios, quienes calificaron la acción como un "sacrilegio".

Este episodio ocurrió durante los escasos 22 minutos que el jugador de Inter Miami y sus acompañantes estuvieron en el césped, antes de ser evacuados por seguridad debido al desborde de la multitud y los incidentes que marcaron la jornada en suelo asiático.