Lionel Messi feliz tras el triunfo ante Bolivia: Me emociona cuando gritan mi nombre

El astro Lionel Messi, figura en la goleada de Argentina por 6-0 a Bolivia en la fecha 10 de las Clasificatorias al Mundial 2026, se mostró agradecido tras el compromiso y el apoyo del público trasandino en el Más Monumental de Buenos Aires.

"Es muy lindo venir y sentir el cariño de la gente, me emociona cuando gritan mi nombre. Nos encanta jugar en Argentina con toda esta gente, felices por todo eso y por el triunfo también", comenzó mencionando el delantero de Inter Miami.

En esa misma línea, se refirió a su continuidad en el combinado albiceleste: "No me puse fecha ni plazo, simplemente disfrutar porque sé que pueden llegar a ser los últimos partidos. Ahora me queda terminar bien el año y empezar a preparar otra vez, ir viendo paso a paso".

"Me mueve ser feliz donde estoy, estando con mis compañeros. A pesar de la edad cuando estoy acá parece que soy un pibe por las boludeces que hago porque me siento cómodo, mientras vea que me siento bien y pueda seguir ayudando al equipo como yo pretendo, seguiremos", cerró Messi.