Lionel Messi se reunió con "Rocky" en Buenos Aires

El capitán e ídolo de la selección argentina, Lionel Messi, aprovechó su paso por Buenos Aires con miras a los últimos partidos de las Clasificatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 para reunirse con "Rocky".

¿Cómo así? Y claro, el rosarino llegó ayer a la capital trasandina y en la noche se trasladó al teatro "Lola Membrives" para presenciar la obra basada en la película protagonizada por Sylvester Stallone y que en Argentina es protagonizada por el actor Nicolás Vásquez, amigo de Messi.

De acuerdo a la prensa argentina, la visita del astro revolucionó la sala del teatro y emocionó a Vázquez, quien atraviesa semanas agitadas tras su separación de Gimena Accardi. En su cuenta de Instagram, el protagonista de "Rocky" mostró el detrás de escena con Messi, que lo felicitó por su puesta en escena.

"Lo haces igual", se escucha, tímidamente, en la voz del futbolista, en un video que publicó Vázquez en su cuenta de Instagram.

"Acaba de decir que lo haces igual", manifestó el actor, sorprendido por tamaño elogio del capitán de la selección argentina.

En dicho posteo de Vázquez se observa como él abraza en reiteradas ocasiones a Messi, quien lució con una sonrisa en su semblante ante cada muestra de cariño, tanto de los integrantes de la obra, como del público presente.

"Una gran noche. Y bueno estar al lado tuyo, al lado de todos, es lo más importante. La pasamos muy bien. Un placer haber podido estar presente y haber compartido esta noche con todos ustedes", agradeció Messi ante los sorprendidos espectadores.

"Noche inolvidable, con una persona única e inigualable. Un amigo, un ser humano excepcional y, además, el mejor jugador de la historia. Gracias por visitarnos y por venir a ver 'Rocky'. Porque como siempre digo: 'Rocky' somos todos, y si hay alguien que representa eso, eres tú", expresó el intérprete.