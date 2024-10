Messi causó furor en redes sociales con colaboración junto a Bad Bunny

El argentino Lionel Messi, futbolista de Inter Miami, causó furor en redes sociales al protagonizar junto al artista puertorriqueño Bad Bunny una campaña de lanzamiento de zapatillas para una conocida marca deportiva.

En las redes sociales de Messi, Bad Bunny y Adidas, se publicó un video en donde ambos leyeron una emotiva carta, resaltando el legado de cada uno en sus países.

"Este país no sería el mismo si hubieras nacido en otro", se escucha decir a Messi, mientras que Bad Bunny agrega: "Tuvimos suerte, mucha suerte. Cada año nacen 130 millones de personas y como tú seguro no volverá a nacer nadie".

Revisa la campaña de Messi y Bad Bunny:

