Messi exigió millonaria cifra a activistas que vandalizaron su casa en Ibiza

El argentino Lionel Messi, campeón del mundo con su selección y figura de Inter Miami, exigió una millonaria compensación económica a los activistas que vandalizaron su casa en Ibiza.

Según informó la prensa trasandina, los abogados de Messi presentaron su postura ante la Justicia, exigiendo 50 mil euros (más de 51 millones de pesos) por los daños ocasionados, reclamando que es el dinero necesario para la reparación.

Por su parte, Bilbo Bassaterra, uno de los tres detenidos del grupo activista que vandalizó la mansión de Messi, se defendió y argumentó que la casa de Messi es ilegal y debe ser derribada, por lo que no tiene sentido pagar la cantidad exigida.

"Sería insólito pagar 50 mil euros por una casa que igual debe ser derribada. Nosotros vamos a alegar que no se entiende cómo es posible que nos acusen de generar daños ahí cuando hay que derribarla", sostuvo el activista.

De acuerdo a La Voz de Ibiza, la mansión de Messi no cuenta con el certificado de final de obra del ayuntamiento de Sant Josep ni la cédula de habitabilidad que concede el Consell de Ibiza.

Lionel Messi’s Ibiza mansion was vandalized by climate activists who spray-painted his property.



