Messi y su futuro en la selección argentina: Será hasta que sienta que no da para más

Lionel Messi, en conversación con DSports, reflexionó sobre su futuro como profesional y el momento de retirarse de la selección argentina, ad portas de disputar una nueva final este domingo ante Colombia por la Copa América 2024.

"En estos momentos no me gusta pensar más allá de donde estoy, estoy disfrutando y viviendo el día a día y lo que vamos consiguiendo. Tuve una etapa muy grande en la selección donde sufrí cuando no se daban los resultados", afirmó el astro argentino.

Sin embargo, desde que logró romper la mala racha en la Copa América pasada al campeonar frente a Brasil, Messi señaló que "disfruto día a día. Será hasta cuando tenga que ser y hasta que yo sienta que ya no da para más".

El "10" también se refirió a su rol como estrella de la selección, pero sesgado de una lesión que no lo ha dejado estar bien físicamente

"En la Copa América llegaba bien y la lesión me hizo cambiar un poco los planes, no fue como yo esperaba o deseaba. Con Ecuador llegué justo, bien de la lesión, pero tenía en la cabeza de que algo tenía"

Finalmente, el astro de la Albiceleste habló sobre el rol de Emiliano Martínez en los penales de aquel duelo, tras un duro empate que los tuvo contra las cuerdas.

"En los penales, teniendo al "Dibu" ya no es suerte, sabes que siempre mínimo uno o dos te agarra y bueno es una gran ventaja", culminó Messi, que liderará Argentina en la final contra Colombia este domingo 14 de julio a las 20:00 horas de Chile (00:00 GMT).

Revisa los dichos de Lionel Messi: