Prensa aseguró que Milei buscó foto con Messi en Nueva York pero no la consiguió

El presidente de Argentina, Javier Milei, quiso aprovechar su paso por Nueva York para conseguir una foto con el astro de la selección trasandina Lionel Messi, sin embargo, de acuerdo a la prensa argentina el rosarino se negó a dicha solicitud.

Según lo publicado por Doble Amarilla el mandatario "buscó insistentemente la foto con Leo" en Nueva York, ciudad que acoge por estos días la 80ª Asamblea de la ONU y que también tendría la visita a Inter Miami con motivo de una nueva fecha de la MLS.

Siempre de acuerdo a la misma fuente, la delegación argentina venía "gestionando desde hace 20 días" el encuentro e intensificó sus esfuerzos "luego de su reunión con Donald Trump en su primer día".

Ello chocó con los tiempos de Messi, quien "tenía una agenda complicada porque jugaba a la noche y luego dejaba La Gran Manzana'".

Además, Messi le indicó al entorno del presidente argentino que "él siempre busca estar ajeno de cualquier cuestión política, ya sea del ámbito argentino o internacional, y la inmediatez de las elecciones nacionales de medio término suponían un aprovechamiento de esa foto".

Esto se suma a que la AFA, comandada por Claudio Tapia ha mantenido roces con Milei, sobre todo después que el mandatario, se ausentara de una cumbre con los presidentes de Paraguay y Uruguay con motivo del Mundial de 2030.