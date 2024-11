La confesión de Luis Jiménez: En Italia jugué partidos arreglados

El exmediocampista y seleccionado nacional Luis Jiménez hizo una fuerte revelación sobre los amaños de partidos que protagonizó, en principio sin saber, junto a Ternana en la Serie B italiana durante sus primeros pasos en el fútbol de aquel país.

"Me pasó un par de veces. De hecho, hubo muchos equipos castigados por arreglo de partidos como la Juventus, Fiorentina, equipos grandes; árbitros, dirigentes, todo", contó en el podcast Vamo' a Calmarno.

"Yo jugué partidos arreglados en Italia, al menos tres. Yo no cachaba nada, era pendejo, quería comerme la cancha. Eran mis primeros partidos en Italia", relató.

"En un partido hice un gol y mi arquero me quería matar, porque teníamos que empatar. Este arquero no jugaba mucho, y como yo hice un gol, él tenía que dejarse hacer uno. '¿No me pueden decir antes?', les dije", añadió.

También recordó que en otra ocasión "jugábamos contra Atalanta. La barras son partner, estaban juntos y era una fiesta. Agarro la pelota, me hacen penal y veo que me empiezan a putear todos".

"Mi compañero hace el gol y, en vez de celebrar, se agarra la cabeza. Yo no entendía nada. Luego el doctor me explica: 'El partido está arreglado, no entres más al área", continuó.

Jiménez señaló que nunca le pasó algo así en Chile, pero que "en Italia han quedado un montón de cagadas, siempre se sabía. La gente apostaba y había mafias. Ahora es menos, hay dirigentes que no pueden trabajar más en el fútbol, futbolistas que no pueden jugar más, porque eran demasiados los chanchullos que hacían. Es heavy".

"Era penca porque quería jugar en los equipos grandes. Llegué a la Segunda División y quería mostrarme, eran los partidos más importantes. Que esté arreglado y que no te digan nada era... por último avísenme. Había que darle nomás", cerró respecto al tema.

Jiménez saltó directamente de Palestino a Ternana, club que tuvo supase entre 2002 y 2008. Sin embargo, en medio defendió como cedido a Fiorentina (2006), Lazio (2007) e Inter de Milán (2007), que finalmente lo retuvo hasta 2010.

Tuvo un paso por el West Ham inglés entre 2009 y 2010 para luego pasar a Parma (2010) y Cesena (2010/11).