Luis Jiménez sorprendió y posó desnudo para revista nacional

El exfutbolista Luis Jiménez sorprendió este domingo luego de compartir imágenes posando desnudo para la Revista Sarah, donde también brindo una entrevista hablando sobre su experiencia tras dejar la actividad profesional.

"Con el desnudo fue raro. Ya había hecho uno cuando chico en Italia, había hecho una revista, un calendario a beneficio, pero no fue tan desnudo como este. Fue divertido, fue entrete, me sentí cómodo", confesó el 'Mago' al citado medio.

Tras esto, añadió: "Es algo nuevo, estoy haciendo cosas que antes no hacía, antes tenía que mantener una línea y no quería dejar espacios a la crítica, que es la típica, 'ah, claro, porque anda preocupado de otras cosas, puede que esté equivocado o no'".

"Además, nunca me he sentido muy fotogénico. Hay futbolistas que viven más de redes sociales que del fútbol y si rinden en la cancha todo bien, pero yo prefería mantenerme concentrado en el fútbol, dedicarme a eso", sentenció Jiménez.