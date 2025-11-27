Pellegrini confirmó bajas para derbi con Sevilla: Las lesiones de Isco y Amrabat son increíbles

El chileno Manuel Pellegrini, entrenador de Real Betis, ratificó las bajas de Isco Alarcón y Sofyan Amrabat para el derbi contra Sevilla el fin de semana, tras salir lesionados en un insólito choque al inicio del partido que acabó en triunfo sobre Utrecht en la Europa League.

"Las lesiones de Isco y Amrabat son increíbles. A Isco le pusieron siete puntos de sutura y seguramente no estará para el domingo. Tampoco Amrabat, por cómo tenía el tobillo", explicó en conferencia de prensa.

"Lo importante es que no tengan lesiones largas, No parece que haya un problema óseo, pero hay que esperar pruebas", complementó.

[VIDEO] Insólito problema en Betis: Patadón entre compañeros lesionó a Isco y Amrabat #Cooperativa90 https://t.co/MKZ6deyLzS pic.twitter.com/0o0BsodtI0 — Cooperativa (@Cooperativa) November 27, 2025

Sobre el derbi sevillano, el "Ingeniero" adelantó que "está todo el mundo en la ciudad esperando el partido. Los dos equipos llegan con bajas importantes y ahora vamos a buscar esos tres puntos importantes en la liga y darle una alegría a la afición".

"Estoy seguro que el equipo entrará concentrado en la importancia de sacar esos tres puntos", confió.

Respecto al triunfo europeo, Pellegrini resaltó que "era importante ganarle a Utrecht para meterse en la lucha por los ocho primeros puestos. Hicimos un buen partido, aunque nos costó hacer goles".

Luego del valioso triunfo internacional, el derbi sevillano paralizará la capital andaluza este domingo 30 de noviembre a las 12:15 horas de Chile (15:15 GMT).