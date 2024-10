Pellegrini en la previa del debut en Conference League: La Liga será siempre prioridad

Luego de su ajustada victoria del fin de semana sobre Espanyol, Manuel Pellegrini, técnico de Real Betis, tiene todo listo y dispuesto para enfrentar este jueves a Legia de Varsovia, en su estreno en la fase liguera de la Conference League.

En conferencia de prensa, el nacional fue consultado respecto a la principal prioridad que tendrá el equipo verdiblanco en esta temporada, dejando en claro que si bien no piensan descuidar el plano internacional, el foco está puesto en La Liga.

"Es muy claro, hay una fase de clasificación, clasificar del primero al octavo es exactamente lo mismo, clasificar del noveno al 24º es lo mismo, no clasificar ya sería malo. Si hay un momento en que tenemos peligro de no clasificar a lo mejor tenemos que darle prioridad a esta competencia sobre La Liga. En La Liga los puntos que se pierden no se recuperan", expresó.

"Uno se mete mucho en la competencia europea, que atrae mucho, y después cuando queda fuera, que puede pasar en cualquier momento, estás en puestos de descenso o en mitad de la tabla en La Liga porque de jueves a domingo pasan factura los partidos. La Liga va a ser siempre prioridad. Si estamos en cuartos de final o semifinal a lo mejor podemos intentar darle más alternativa, pero irá dándole el tiempo. Después con la Copa del Rey a ida y vuelta hay que llegar lo más arriba posible", añadió.

Sobre las posibilidades de su equipo en el certamen continental, el DT puntualizó que "la ilusión, la ambición y la exigencia hay que tenerla siempre. Pero en el primer partido es un error muy grande pensar que podemos ser finalistas de la Conference cuando ni nos hemos clasificado en la fase de liga. Tenemos que ir por etapas, hay que intentar clasificarse y dado ese paso en partidos de ida y vuelta que puede pasar cualquier cosa intentar llegar lo más lejos posible".