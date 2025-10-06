Pellegrini explotó contra el árbitro tras sufrido triunfo de Betis: "Una aberración"

Manuel Pellegrini, DT de Real Betis disparó al arbitraje luego del épico triunfo de su equipo ante Espanyol, que tuvo un discutido penal en contra de los sevillanos en el tiempo adicional.

"Que el VAR intervenga es una cosa y que el árbitro no tenga la personalidad de pensar que no es penal o mantener su decisión es más importante. El único culpable es el árbitro", lanzó el estratega nacional.

"No sé si tuvo personalidad para el tramo final del partido. Sé que el partido estaba pasado dos minutos de la hora y que es un balón que el delantero empuja al defensor. Es una pelota que no va con sentido a portería. Más que las cosas generales, una cosa puntual pudo decidir un resultado", añadió.

Sobre el penal que estuvo a punto de arrebatarle la victoria, Pellegrini indicó: "El segundo tiempo creo que fue absolutamente nuestro, solo un error de aberración que cobra el árbitro como penal pudo haber igualado el partido. Por suerte, Pau (López) lo atajó".

Por último, Pellegrini confesó que no quiso ver el penal sancionado: "Para mí no había sido penal, han empujado al jugador. Ni el VAR debía intervenir ni luego el árbitro decidir pitar. No vi el penalti, me fui para dentro porque seguramente me hubieran expulsado. Creo que era una decisión absurda. Por suerte no nos costó dos puntos".