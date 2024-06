Se cumplieron 30 años desde el último partido de Maradona con Argentina

En las tierras trasandinas este martes 25 de junio será recordado con mucho pesar luego de que se cumplieron treinta años desde que el astro Diego Maradona disputó su último partido con la camiseta de la selección de Argentina.

La imagen que quedó para la posteridad tras la victoria del combinado albiceleste 2-1 sobre Nigeria en la fase grupal del Mundial de Estados Unidos 1994, con un doblete de Claudio Paul Caniggia, fue la del "Pelusa" de la mano con una enfermera.

Finalmente, el testeo antidopaje al mítico jugador tras su presencia en el Foxboro Stadium de Massachusetts terminó con resultado positivo y posteriormente decantó en una de las frases más recordadas del mundo futbolístico.

Maradona, quien había llegado a Estados Unidos con 34 años para exhibir su nueva resurrección, le dijo a un canal argentino entre lágrimas: "No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. No corrí por la droga, corrí por el corazón y la camiseta".