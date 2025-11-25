Síguenos:
Deportes | Fútbol | Maradona

[VIDEO] El emotivo homenaje de AFA a Diego Maradona a cinco años de su muerte

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

Este martes se cumplen cinco años del fallecimiento del ídolo argentino.

[VIDEO] El emotivo homenaje de AFA a Diego Maradona a cinco años de su muerte
En portada

A cinco años de su muerte, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) realizó un emotivo homenaje a Diego Armando Maradona, considerado por muchos el mejor futbolista de la historia.

Es así como en redes publicaron un emotivo video donde mezclan imágenes de su emotivo funeral y de su carrera, incluido por supuesto el gol que le marcó a Inglaterra en el Mundial de México 1986.

"Solo muere quien es olvidado y a vos, Diego, te recordamos cada día", manifestó AFA.

"A 5 años del paso a la inmortalidad de Diego Armando", añadió.

Las + leídas
