[VIDEO] El emotivo homenaje de AFA a Diego Maradona a cinco años de su muerte

A cinco años de su muerte, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) realizó un emotivo homenaje a Diego Armando Maradona, considerado por muchos el mejor futbolista de la historia.

Es así como en redes publicaron un emotivo video donde mezclan imágenes de su emotivo funeral y de su carrera, incluido por supuesto el gol que le marcó a Inglaterra en el Mundial de México 1986.

"Solo muere quien es olvidado y a vos, Diego, te recordamos cada día", manifestó AFA.

"A 5 años del paso a la inmortalidad de Diego Armando", añadió.