La figura de Harold Mayne-Nicholls, extimonel del fútbol chileno y ahora inmerso en una carrera política, fue abordada por Marcelo Bielsa durante su conferencia de prensa. El técnico argentino, quien compartió la gestión de la "Roja" con Mayne-Nicholls en su etapa como presidente de la ANFP, no escatimó en elogios hacia su excolaborador.

Aunque evitó dar una opinión respecto a la aspiración presidencial del dirigente deportivo, comentó que "cuando trabajé en común con él, conocí a un hombre muy decente, una persona íntegra (...) un hombre incorruptible".

LEER ARTICULO COMPLETO