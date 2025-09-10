Síguenos:
El reencuentro de Ernesto Díaz Correa con Marcelo Bielsa tras el empate de Chile y Uruguay

Chile empató sin goles con Uruguay en el cierre de las Clasificatorias y tras el partido en el Estadio Nacional, nuestro gran relator, Ernesto Díaz Correa, tuvo un emotivo reencuentro con el argentino Marcelo Bielsa, quien fue DT de La Roja entre 2007 y 2011.

