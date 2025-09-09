Marcelo Bielsa ve con "optimismo el crecimiento y desarrollo del fútbol chileno"

Tras su regreso a suelo chileno, esta vez como director técnico de Uruguay, Marcelo Bielsa mostró un optimismo mesurado respecto al futuro de la selección chilena, afirmando que hay futbolistas jóvenes que "pueden ser importantes" de cara a un nuevo proceso clasificatorio al Mundial.

Tras el empate sin goles entre ambas selecciones, el director técnico argentino analizó el lúgubre presente de La Roja, última en las eliminatorias, indicando que, aunque "no es la persona más indicada" para un análisis profundo, "es evidente que hay muchos jugadores que tienen una posibilidad de crecimiento y de desarrollo que todavía no han conseguido".

El "Loco" destacó que la mayoría de los futbolistas jóvenes en el equipo actual "uno imagina que van a desarrollarse y van a ser buenos (futbolistas)". Sin embargo, hizo hincapié en un aspecto crucial para el éxito a largo plazo: "Es muy importante, como en todos los casos, respetar los tiempos de maduración de los jugadores".

En una proyección más amplia, Bielsa expresó que vería "con optimismo el crecimiento y el desarrollo del fútbol chileno en los próximos cuatro años", e incluso se aventuró a señalar la existencia de "10-12 jugadores jóvenes que pueden ser importantes".

Sus comentarios sugieren que, a pesar de la actual posición en las clasificatorias, Chile cuenta con una base sólida de jóvenes promesas que, con el tiempo y el trabajo adecuado, podrían construir "un equipo bueno" en el futuro.

El vínculo inquebrantable: Marcelo Bielsa y su amor por Chile

El regreso de Marcelo Bielsa al Estadio Nacional en Santiago no fue un evento más. Más allá del resultado del partido de Uruguay, su presencia reavivó la llama de una relación especial con el público chileno.

"Los recuerdos que yo tengo del tiempo que pasé aquí son recuerdos hermosos. Aquella época fue una época maravillosa, a nivel personal, a nivel laboral, el contacto con el pueblo chileno. En ese sentido soy muy, muy agradecido", compartió en conferencia de prensa.

"Cuando uno dice que recibe más de lo que merece, pareciera que eso no es cierto, o es falsa modestia, (pero) yo recibí en mi paso por Chile, desde mi punto de vista, mucho", añadió el DT trasandino.

Finalmente, comentó que su conexión con Chile es tan profunda que se manifiesta en su día a día.

"A mí, en cualquier lugar del mundo que me cruzo con un chileno, me da alegría, sinceramente me da alegría. Y, y siento la necesidad de, de retribuir o de agradecer", cerró.