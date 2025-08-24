Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Marcelo Díaz

Marcelo Díaz compartió una tarde golf junto a Chayanne

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El jugador azul lo compartió a través de su cuenta de Instagram.

Este domingo, el capitán de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, compartió una tarde de golf con el cantante puertorriqueño Chayanne, quien se encuentra en nuestro país realizando una gira de conciertos.

Así lo compartió el futbolista a través de sus historias de Instagram, donde publicó una imagen posando junto al cantante y dos amigos en el Club de Golf Los Leones.

El "Chelo" aprovechó para descansar debido a la suspensión del partido de Universidad de Chile ante Everton, correspondiente a la fecha 21 de la Liga de Primera luego de los hechos de violencia ocurridos el pasado miércoles en Buenos Aires con motivo del duelo ante Independiente.

