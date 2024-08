Marcelo Salas aclaró cómo es su relación con Iván Zamorano

Marcelo Salas confirmó los dichos de Iván Zamorano y aseguró que nunca hubo una rivalidad entre ambos mientras coincidieron en la selección chilena, y contó que si bien no eran amigos, luego del retiro su relación se ha fortalecido.

"La rivalidad con Iván es un poco de parte de ustedes los periodistas", dijo Salas de entrada en una entrevista con Hey Social TV.

"Parte, obviamente, de un tema periodístico, porque nunca tuvimos un problema con Iván", añadió.

"Creo que es un poco por la diferencia de edad. Seguramente. Teníamos seis o siete años de diferencia, más o menos. No compartíamos fuera de la cancha. En el fondo, ese era el tema, que nunca nos vieron juntos. Entonces dijeron 'ah, bueno, tienen un problema'", argumentó antes de asegurar que ahora con ambos en sus respectivos proyectos se han acercado.

"No éramos amigos, pero ahora, después que ha pasado el tiempo, nos hemos visto más. Yo he ido a Miami. Me ha invitado a la casa. He ido a comer un asado con él, con su familia. Yo con mis hijas, con sus hijos. Hemos ido a jugar alguna pichanga también, con otro grupo de latinoamericanos que están allá, que me han invitado. Entonces, hemos compartido más ahora", expresó.

"En la Copa América estuve con María (Alberó), con sus hijos. Entonces, hoy te puedo decir que sí tenemos una relación más cercana", contó.

"O sea, 'Marcelo vai a venir', 'sí, voy'. Y tenemos una comunicación que antes no la teníamos porque pasa el tiempo y uno se da cuenta, también, que, en realidad, nunca tuvimos un problema. Solamente era un poco la diferencia de edad. Lo que analizo yo es que era eso. Yo andaba mucho con los más chicos, digamos. Y él, obviamente, con los más grandes", argumentó.

"Pero después de los entrenamientos estábamos en la misma mesa, entrenábamos todos los días juntos. Las jugadas eran juntos, el calentamiento era juntos. Estábamos todo el día juntos. Solamente que fuera de Juan Pinto Durán no nos juntábamos. Pero nunca tuvimos un problema", cerró.