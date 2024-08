Marco Antonio Figueroa prohibió en Nicaragua las motos, celulares, tatuajes y teñirse el pelo

El seleccionador de Nicaragua, el entrenador chileno Marco Antonio Figueroa, dijo que les prohibió a sus jugadores llegar en motocicletas a los entrenamientos, usar teléfonos móviles, teñirse el pelo, y hacerse tatuajes excesivos.

El "Fantasma" que ilusiona con su desempeño al frente de la Azul y Blanco, aseguró que impuso disciplina y rigor dentro del plantel y que les explicó a los jugadores que son profesionales y que se deben exigir al máximo como tal.

En entrevista en Youtube con el periodista costarricense José Alberto Montenegro, Figueroa dijo ser rígido con el uso de los celulares porque a él le gusta que el jugador se concentre un cien por ciento en el fútbol.

"No me gustan los cortes de pelos raros, no me gustan los cortes de pelos pintados, no me gustan los tatuajes cuando son excesivos. Hay muchas cosas que no me gustan", confesó el seleccionador de Nicaragua, quien reveló que uno de los hábitos más difíciles de cambiar es que dejen de poner picante en los alimentos.

"Los jugadores han entendido bien que es por el bien de ellos", afirmó el técnico chileno, quien multa a un jugador que esté con el celular en la mano durante la concentración o entrenamientos.

"Son muchas las cosas que estamos tratando de corregir para que el jugador entienda que esta profesión es corta y es la más bonita para nosotros, que jugamos", destacó.

Nicaragua se mantiene invicta en los torneos de selecciones de la Confederación del Norte, Centroamérica y El Caribe de Fútbol (Concacaf) desde que el técnico chileno asumió la dirección del equipo.

Ascendió de manera invicta a la Liga A de Naciones de la Concacaf y clasificó a la Copa Oro.

En total acumula 10 victorias y dos empates en dos ediciones de la Liga B de Naciones, y en las Clasificatorias del Mundial de 2026 ganó sus dos primeros partidos, con lo que suma 14 partidos sin perder de forma consecutiva, sin incluir los partidos amistosos.