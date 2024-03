Lasarte sobre Darío Osorio: No me pareció adecuado ir al fútbol de Dinamarca

Pese a ser uno de los futbolistas que más destacaron en La Roja en la última fecha FIFA y de brillar con la camiseta de Midtjylland, Darío Osorio fue criticado por Martín Lasarte por la decisión de irse a jugar a la liga de Dinamarca,

El exentrenador de Universidad de Chile y de la selección chilena no cree que fue lo mejor para su desarrollo como futbolista: "Yo lo veía entrenar en el equipo Sub 20 y tiene una calidad y morfología fantástica. No me parece una elección adecuada irse al fútbol de Dinamarca", mencionó en diálogo con el medio 100% Azules.

"Quizás dé el salto, pero debió haberse ido a un fútbol como el de Países Bajos o España para terminar su formación". Agregó.

Además, aseguró que en la U, tanto a Darío Osorio como a Lucas Assadi "nunca se les encontró una posición en el campo de juego. A veces eran media punta, otras veces iban más pegados a la banda y otras un segundo delantero. A esa edad, es complicado".