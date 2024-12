Pinilla se lesionó en partido con amigos: "Sentí una puñalada en el talón"

l exfutbolista chileno Mauricio Pinilla se lesionó en un partido con amigos, jugando por el equipo Dolce Vita de la Liga Club Oriente, y declaró que: "Sentí una puñalada en el talón".

El exjugador de la selección chilena conversó con LUN sobre los detalles de esta lesión: "Pensé que me habían pegado, pero no había nadie. Para volver a jugar, serán seis meses de para. Y para volver a caminar de forma totalmente normal, serán tres meses".

También relató lo que sintió al momento de lesionarse: "En ese momento dije chuuu, seguro fue el tendón de Aquiles; sonó como si me hubiesen tirado un peñascazo en la espalda".

"Después de eso me sacaron de la cancha en ambulancia, me llevaron hasta los estacionamientos, donde estaba mi auto, y ahí mi cuñado que andaba conmigo me llevó hasta la Clínica Alemana, donde me atendieron", detalló.