Austin FC celebró en la MLS con gol de Diego Rubio

El delantero nacional Diego Rubio aportó con el gol del triunfo para Austin FC sobre FC Dallas, en una nueva fecha de la Majorg League Soccer.

El chileno decidió partido en el minuto 70 cuando el compromiso estaba empatado por los goles de Eugene Ansah, a los 51', y de Julio Cascante, a los 54'.

Revisa el gol de Diego Rubio:

Put it on a platter! 🍽️@SebadriussiOk finds @DiegoRubio_ and we lead! pic.twitter.com/MdAjkOozZx