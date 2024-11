Se reencontrará con Messi: Mascherano será DT de Inter Miami tras el adiós de Martino

Inter Miami oficializó la salida de Gerardo Martino como su técnico y Javier Mascherano será su sucesor, de acuerdo a lo adelantado por la prensa argentina.

El portal TyC Sports señaló que el actual encargado de la selección argentina sub 20 asumirá en el cuadro estadounidense, reencontrándose con Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, excompañeros en FC Barcelona.

El referido medio detalló que Mascherano será acompañado por Lucas Rodríguez Pagano y Leandro Stillitano -exasistente de Gustavo Quinteros en Colo Colo-, sus ayudantes en la Albiceleste juvenil, además del preparador físico Pablo Blanco.

Jorge Mas, dueño del club, evitó confirmar o descartar al "Jefecito", pero adelantó en conferencia de prensa que cerrarán pronto al nuevo DT.

"Necesitamos alguien familiarizado con el alto nivel. Puedo confirmar que estamos muy cerca de finalizar un acuerdo con un entrenador. Esperamos dar un anuncio los próximos días".

Respecto al "Tata" Martino, que dejó Inter Miami por "motivos personales" tras quedar eliminados de los playoffs de la MLS, el elenco floridano le dedicó una despedida en redes sociales.

"Necesito estar en Rosario por razones personales. No voy a trabajar, por lo menos por varios meses del año próximo. Ha sido un año y medio muy gratificante para nosotros", señaló ante los medios.

Thank you, Tata 💗🖤



Head Coach Gerardo ‘Tata’ Martino leaves the club due to personal reasons.



