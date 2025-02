Mosa tomó medidas por mal estado de la cancha del Monumental: Es bastante extraño lo que ocurrió

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se refirió al mal estado de la cancha del Estadio Monumental, evidenciado en el empate 2-2 entre Colo Colo y Deportes Limache por la Copa Chile, ante lo que espera encontrar responsables.

"Con respecto al mal estado de la cancha, he instruido un sumario interno por esto. Es bastante extraño lo que ha ocurrido. Hace 15 días la cancha estaba impecable contra Racing. Y de repente, en siete días, algo pasó", dijo en conversación con La Tercera.

"He tomado cartas en el asunto y he ordenado un sumario interno, rápido, cosa que me lo tengan en cuestión de 48 horas para tomar decisiones, pero esto no puede volver a ocurrir en un equipo tan grande como Colo Colo. Aquí la responsabilidad la tienen que asumir algunos personajes que estaban a cargo de esta cuestión", apuntó.

Mosa también se refirió a los planes para la remodelación del Estadio Monumental, apuntando a un recinto de 60.000 personas con un costo de 100 millones de dólares: "Eso nos permitirá postular para ser sede de una final de Copa Libertadores, Sudamericana, o a cualquier evento del Mundial 2030" sostuvo, apuntando que "a fines del 2028 o inicios del 2029 podríamos tener este nuevo estadio".

Sobre los amistosos para celebrar el centenario, comentó que jugarán con Valladolid en Santiago y en Concepción, buscan un rival para enfrentar en Antofagasta y también apuntan a duelos contra Boca Juniors.

Por otro lado, dijo que no ha pensado en ser presidente de la ANFP, pues "no me llama la atención", aunque sostuvo que "nunca se sabe, pero mi prioridad es Colo Colo".

Para cerrar, recordó la derrota de Universidad de Chile en su afán por llevar al TAS la resolución del torneo 2024 y afirmó que "fue un desgaste innecesario de la gente de la U; un desgaste excesivo insistir en algo que no tenía agua en la piscina. Espero que sirva de lección para que todos nos preocupemos más de la cancha y dejemos estas cosas que ensucian la pelotita".