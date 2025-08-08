Colo Colo se quedó sin refuerzos para el segundo semestre

- Revisa todas las movidas en el Especial de Fichajes de Cooperativa.cl.

Este jueves 7 de agosto, a las 23:59, cerró el libro de pases de la Liga de Primera, poniéndole punto final al mercado para el segundo semestre de la temporada 2025.

Colo Colo, en medio de un irregular torneo y la incertidumbre por el futuro de Lucas Cepeda, se quedó sin refuerzos, tal como anunció el propio presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

El "Cacique" sí tuvo movimiento en la puerta de salida, pues dejó partir a Brayan Cortés y Cristián Zavala a Peñarol de Uruguay y el puntero Coquimbo Unido, respectivamente.

Universidad Católica tampoco sumó caras nuevas, pese a que Daniel Garnero expresó que le hubiese gustado incorporar un "10". En Cruzados lo primordial es resolver los detalles de los estacionamientos para poder usar el Claro Arena.

Respecto a Universidad de Chile, fichó a Felipe Salomoni y Sebastián Rodríguez, quienes rápidamente debutaron en el equipo dirigido por Gustavo Alvarez.

El gran golpe al mercado lo dio Audax Italiano con el regreso al país de Eduardo Vargas, luego de un amargo paso por Nacional de Uruguay y una truncada negociación con la U.

Otro regreso a Chile fue el de Ronnie Fernández, en Palestino; primera contratación que se anunció semanas antes del inicio del mercado. Leandro Benegas retornó a Unión La Calera desde O'Higgins y Sebastián Sosa Sánchez volvió a Everton desde su natal Uruguay.

Sin duda el gran ganador en esta pasada fue Unión Española, con seis refuerzos (incluyendo dos sub 21 que no cuentan dentro de los tres cupos permitidos) en busca de evitar el descenso.

Pincha aquí para revisar las contrataciones en Primera A.