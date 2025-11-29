Eleonora Incardona, la periodista que fue criticada por su forma de vestir en Italia
Publicado:
Fotos Destacadas
Los burlescos memes contra Colo Colo tras la aparatosa caída ante Cobresal
La formación de Universidad Católica para visitar a Huachipato en Talcahuano
Munder y Coelho lideraron el triunfazo de Cobresal que alejó a Colo Colo de la Sudamericana
Fotos Recientes
Eleonora Incardona, la periodista que fue criticada por su forma de vestir en Italia
"Rey de Copas" brasileño: Flamengo alzó su cuarta Libertadores en el Monumental de Lima
GP de Catar: Piastri lideró el "un-dos" de McLaren en la qualy en el circuito de Lusail
La periodista italiana Eleonora Incardona, quien había acaparado miradas en el pasado Mundial de Clubes, fue foco de críticas en los últimos días en su país, siendo cuestionada por su forma de vestir en las canchas y acusada de "vulgar".
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados