Los memes apuntaron a Nico Córdova tras la caída de Chile ante Japón en el Mundial Sub 20
La Roja perdió ante Japón en la segunda fecha del Grupo A del Mundial Sub 20 en Chile y Nicolás Córdova, DT de la selección, fue el protagonista de los memes que compartieron los usuarios en redes sociales.
