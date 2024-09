Colombia y Brasil celebraron triunfos en el inicio del mundial femenino sub 20

Este sábado comenzó el Mundial Femenino Sub 20 en Colombia y estuvo marcado por los triunfos de la selección anfitriona ante Australia y una paliza de Brasil en contra de Fiyi.

Colombia cumplió con las expectativas y superó a una difícil selección de Australia por un marcador de 2-0. Los goles del encuentro fueron obras de Yunaira López a los 58 minutos del partido y aumentó la ventaja Linda Caicedo (76').

Por su parte, Brasil arrasó con un 9-0 a Fiyi, siendo ampliamente superior y confirmando que es una de las selecciones candiatas a quedarse con el título. Los goles los anotaron Lara Ferreira (4'), Vitoria Amaral (9'y 24'), Priscila Da Silva (49'), Milena Ferreira (77'), Fernanda De Almeida (82') y Gisele Silva (86').

Los otros resultados de la jornada fueron marcados por el empate 2-2 entre Camerún y México y por la igualdad 3-3 entre Francia y Canadá. Los duelos de este domingo son los siguientes:

España vs. Estadios Unidos. 16:00 horas.

Alemania vs. Venezuela. 16:00 horas.

Paraguay vs. Marruecos. 19:00 horas.

Nigeria vs. Corea del Sur. 19:00 horas.