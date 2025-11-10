Brasil consiguió un sufrido empate contra Zambia en el Mundial sub 17

Brasil rescató un empate 1-1 ante Zambia en el cierre del Grupo H del Mundial sub 17 y ambos equipos abrocharon su paso a la siguiente etapa de la competencia.

En un primer tiempo de ida y vuelta, los africanos lograron imponer su potencia física y abrieron el marcador a los 26' por medio de su capitán, Jonathan Kalimina.

En el complemento, los brasileños trataron de adueñarse de las acciones, concretando prometedores avances para lograr la igualdad, pero recién en el minuto 81, Dell aprovechó una asistencia de Angelo Henrique y empató el partido.

Con este resultado, ambos elencos avanzaron a dieciseisavos de final, terminando el Grupo H con 7 unidades, quedando primero los sudamericanos por diferencia de gol.

Asimismo, Indonesia venció por 2-1 a Honduras por el mismo grupo, quedando a la espera de conocer su futuro como mejor tercero con 3 unidades.