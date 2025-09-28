Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 17

La FIFA dio a conocer el fixture de La Roja para el Mundial Sub 17 en Catar

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La selección que entrena Sebastián Miranda enfrentará a Francia, Uganda y Canadá en noviembre próximo.

La FIFA dio a conocer el fixture de La Roja para el Mundial Sub 17 en Catar
La FIFA dio a conocer este domingo el calendario de los partidos del Mundial Sub 17 que se celebrará en ben noviembre próximo, con la programación definida que tendrá la selección chilena en el Grupo K, ante Francia, Uganda y Canadá.

De acuerdo a la información de la FIFA, se disputarán un total de 104 partidos en el torneo, y todos los encuentros hasta la final se celebrarán en ocho canchas del moderno complejo Aspire Zone.

Sólo la final se disputará en un recinto diferente, en el Estadio Internacional Khalifa, el jueves 27 de noviembre, a las 15:00 horas (18:00 GMT).

La Roja dirigida por Sebastián Miranda debutará el miércoles 5 de noviembre, ante Francia; y posteriormente jugará ante Uganda y Canadá, los días 8 y 11 del mismo mes.

Revisa la agenda de La Roja en el Mundial Sub 17:

Miércoles 5 de noviembre

  • Francia vs. Chile. 14:45 horas. Aspire Zone

Sábado 8 de noviembre

  • Uganda vs. Chile. 11:30 horas local. Aspire Zone

Martes 11 de noviembre

  • Chile vs. Canadá. 11:30 horas. Aspire Zone

