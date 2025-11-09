Los clasificados a dieciseisavos de final del Mundial Sub 17

La última fecha de la fase de grupos del Mundial sub 17 llegó a su fin, quedando definidos los clasificados a la ronda de dieciseisavos de final.

En esta cita planetaria, que cuenta con 48 equipos, pasaron de ronda los dos primeros de los 12 grupos más los ocho mejores terceros de la competencia.

Revisa a los clasificados a continuación:

Italia - Grupo A

Sudáfrica - Grupo A

Japón - Grupo B

Portugal - Grupo B

Senegal - Grupo C

Croacia - Grupo C

Argentina - Grupo D

Bélgica - Grupo D

Venezuela - Grupo E

Inglaterra - Grupo E

Suiza - Grupo F

Corea del Sur - Grupo F

Alemania - Grupo G

Colombia - Grupo G

Brasil - Grupo H

Zambia - Grupo H

Estados Unidos - Grupo I

Burkina Faso - Grupo I

Irlanda - Grupo J

Uzbekistán - Grupo J

Francia - Grupo K

Canadá - Grupo K

Austria - Grupo L

Mali - Grupo L

Clasificados como mejores terceros: