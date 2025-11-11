Síguenos:
Tópicos:
Deportes
| Fútbol
| Mundial sub 17
Marcador Virtual: Chile vs. Canadá
Marcador
Ficha
Mundial Sub 17
Fecha 3
Aspire Zone - Cancha 8
11/11/2025 09:30 horas
Chile
DT:
Sebastián Miranda
-
-
-
Árbitro:
Canadá
DT:
Mike Vitulano
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Francisco Cubillos
Campeonato
Mundial Sub 17
Fecha y hora
11/11/2025 09:30 horas
Lugar
Aspire Zone - Cancha 8
Árbitro
Alineaciones
Chile
Canadá
No hay información disponible
No hay información disponible
Goles
Chile
Canadá
Tarjetas Amarillas
Chile
Canadá
Tarjetas Rojas
Chile
Canadá
