Paraguay celebró su primer triunfo en el Mundial Sub 17 a costa de Panamá

Paraguay celebró este sábado su primer triunfo en el Mundial Sub 17 en Qatar, tras vencer por 2-1 a Panamá en la segunda fecha del Grupo J, y se ilusiona con avanzar a la siguiente ronda.

La Albirroja se impuso con goles de Thiago Aranda (51') y Pedro Villalba (54'), y el descuento para los panameños fue un tanto en contra de Aldo Sanabria (90+4').

El resultado dejó a Paraguay con tres puntos en el tercer lugar del Grupo J, igualado con Uzbekistán, que está segundo, y a tres del líder Irlanda; Panamá, en cambio, está último, sin unidades.

En la última fecha de la fase grupal, Paraguay se jugará la clasificación ante Irlanda, mientras que Panamá enfrentará a Uzbekistán.

Los dos mejores del grupo avanzarán a la ronda de dieciseisavos de final, mientras que los terceros lugares se ordenarán en una tabla y los mejores ocho también clasificarán a la siguiente ronda.