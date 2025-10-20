A relatora argentina le recordaron ofensivos mensajes a Chile tras quejarse del público nacional

Lola del Carril, relatora argentina que se hizo conocida en el pasado Mundial de Clubes, tuvo palabras en redes sociales para las pifias que recibió la selección argentina en la Copa del Mundo sub 20 de Chile por parte del público nacional.

"Increíble como todos quieren que pierda Argentina. Increíble que siempre el discurso es que nos ayudan. Tierra inagotable de talento y exportación. Tierra futbolera", escribió la narradora.

No obstante, y fiel a su estilo, los fanáticos nacionales hicieron le recordaron los ofensivos y antiguos mensajes dedicados a Chile.

"Avísenle a Chile que se ponga No Disponible así no le llegan más los zumbidos", escribió en 2012 en relación a los temblores que afectan periódicamente a nuestro país.

"¡Chileno! Te va a tapar el mar", manifestó en 2017 cuando aún era una desconocida.